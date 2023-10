Por que nova pesquisa deixou um sabor amargo para Lula

25 out 2023, 21h04

A nova rodada da pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira, 25, acendeu o sinal de alerta em setores do governo Lula, em especial no Palácio do Planalto.

Não que levantamentos como esses sejam, no primeiro ano do mandato, lidos com tanta atenção pelo governo federal.

Mas, como mostrou o Radar, Lula perdeu capital político em todas as regiões do país, inclusive no Nordeste, onde a avaliação negativa de sua gestão subiu quatro pontos, de 25% para 29%.

No país inteiro, a aprovação de Lula caiu de 60% para 54%, seis pontos percentuais significativos. Os que desaprovam o presidente são hoje 42%, e eram apenas 35% há dois meses.

No Sudeste, a visão positiva de Lula caiu de 55% para 49%, enquanto a rejeição subiu de 39% para 45%.

A maioria dos brasileiros (55%) também acha que as viagens ao exterior do presidente são excessivas, e que ele se dedica mais do que devia (60%) à agenda internacional.

O mesmo número de brasileiros também acredita que o Brasil erra ao não classificar o grupo Hamas como terrorista, o que Lula demorou a faze

