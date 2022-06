Por que a nova pesquisa traz otimismo a Ciro Gomes

Enquanto as atenções se voltam cada vez mais para Jair Bolsonaro e Lula nas pesquisas de intenção de voto, outro candidato tem tido um desempenho que dá esperanças aos seus aliados.

Ciro Gomes, do PDT, aparece na pesquisa do Instituto FSB divulgada nesta segunda, 27, com 8% dos votos. Em 2018, nesse mesmo mês, Ciro tinha apenas 4% das intenções de voto.

Com esses números, o PDT ainda tem esperanças de fazer Ciro crescer na disputa. Enquanto isso, o PT ainda sonha – sonho remoto, diga-se de passagem – em ter o apoio do candidato à campanha de Lula, o que definiria a eleição. Os aliados de Ciro, contudo, insistem em sua candidatura.

A tarefa, no entanto, não é nada fácil. Mesmo tentando ser o nome da terceira via, fazendo um posicionamento “nem Lula, nem Bolsonaro”, Ciro representa a centro-esquerda. Ponto.

Por isso, não consegue puxar votos de Bolsonaro. Do lado de Lula, está cada vez mais difícil conseguir reverter um eleitorado consolidado para o PT.

Embora esteja tendo um desempenho melhor do que em 2018 neste mesmo momento da campanha, Ciro está dentro da eleição mais polarizada das últimas décadas.

No primeiro turno de 2018, ele conseguiu 12,47% dos votos, equivalente a 13,3 milhões de eleitores. A realidade deve ser pior em em 2022, e é zero a chance do seu crescimento tirar um dos líderes da disputa.

Enquanto o PDT comemora o desempenho de Ciro – e a comemoração ficará apenas nisso – ele permanece sem chances reais de disputar um segundo turno.

