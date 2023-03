Pesquisa mostra vitória de Lula sobre Bolsonaro em dia crucial

O cientista político Felipe Nunes, diretor do instituto de pesquisa Quaest, afirmou que Lula ganhou de Jair Bolsonaro a narrativa das redes sociais em um dia crucial: o do retorno do ex-presidente ao Brasil.

O fato é ainda mais importante porque o atual governo conseguiu esse feito com um assunto complexo como o da nova regra fiscal, apresentada ao país pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

É uma vitória e tanto para a esquerda, que viu, nos últimos anos, o turbulento mar do Twitter, Facebook e Instagram se transformar em águas estrangeiras, dominada pela extrema-direita.

“No somatório do dia, o regime fiscal teve 10 mil mais menções que a volta de Bolsonaro. Mais uma evidência de que a estratégia de publicar o novo arcabouço fiscal hoje, junto com a chegada do ex-presidente Bolsonaro, foi acertada”, disse Felipe Nunes.

Segundo ele, a maior parte das menções a Bolsonaro foi negativa, enquanto a maior parte das menções ao regime fiscal foi positiva. “Nas redes, Bolsonaro liderou as conversas até as 10h. Depois, só deu regra fiscal e o ministro Haddad. Vitoria da comunicação do governo!”, afirmou.

O cientista político explicou que, para entender a relevância desses números, vale a pena comparar com as menções em outros momentos. “Em 7/9 do ano passado, por exemplo, Bolsonaro conseguia quase 700 mil menções. A volta do presidente só conseguiu 480 mil menções nos últimos 7 dias, ou seja, bem menos”.