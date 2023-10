Pesquisa indica uma mudança de ares que pode beneficiar Bolsonaro

Dono da Paraná Pesquisas, instituto que mais se aproximou do resultado oficial do primeiro e do segundo turno das eleições de 2022, Murilo Hidalgo acredita que o perfil do eleitor brasileiro está mudando. De acordo com ele, as pautas de costumes estão pesando mais do que as frustrações econômicas na hora da escolha do eleitor.

“O que a gente percebe nas pesquisas qualitativas e quantitativas é que o bolso está pesando menos. Por exemplo, eu sou a favor ou contra o aborto, eu sou a favor ou contra a liberação das drogas. A pauta de costumes, a liberdade das pessoas, o jeito de pensar. Eu sou a favor de mais cotas para negros, menos cotas para negros, sou a favor ou não das armas”, explicou Murilo Hidalgo.

Segundo o dona da Paraná Pesquisas, “esse é o principal motivo pelo qual Lula e Bolsonaro não saem da cabeça das pessoas”. “Lula e Bolsonaro representam isso hoje. Eles representam as pessoas nessas bandeiras. Isso passou a ser a coisa mais importante. Então isso passou a ter mais importância do que a própria economia”.

Um dos mais propagados conhecimentos do marketing político na história das campanhas eleitorais traz um raciocínio exatamente no sentido oposto.

“É a economia, estúpido!” – a frase de James Carville, estrategista de Bill Clinton, em 1992 – marcou uma das mais importantes eleições norte-americanas e revelou o que de fato era determinante na hora do voto.

Continua após a publicidade

“No Brasil, mesmo em um país desigual, isso perdeu força. Infelizmente, está ficando ultrapassado. Vale mais essas bandeiras. Por isso, insisto que os dois [Lula e Bolsonaro] não saem da cabeça das pessoas e os outros demais candidatos não conseguem representar as pessoas. Os dois já estão ocupando esse espaço, são craques nisso”, afirma Murilo Hidalgo.

Publicidade

Siga