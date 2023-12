Os R$ 42 milhões para restauração do Pantanal e do Cerrado

O BNDES e a Petrobras anunciaram, neste sábado, 9, o lançamento de edital no valor de R$ 42 milhões para ações de reflorestamento no Pantanal e no Cerrado. A novidade foi divulgada durante painel sobre bioeconomia promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) na COP28, em Dubai.

O edital é uma parceria com o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) e vai viabilizar recursos para desenvolvimento de até nove projetos voltados para a restauração de florestas nesses dois importantes biomas que, juntos, ocupam cerca de 2 milhões de km2.

O Pantanal é uma das regiões da Terra que mais esquentou: de 3 a 4 graus Celsius em quatro décadas, enquanto a média global é 1,2 °C. Segundo o MapBiomas, a superfície de água do Pantanal diminuiu 29% em três décadas e 16% da massa d’água do Pantanal Norte foram perdidas nos últimos dez anos, apontou pesquisa.

Gregório Araújo, gerente de projetos ambientais da Petrobras, explica que o restauro desses dois biomas precisa ser dinamizado. “São áreas de grande valor ecológico: 30% das espécies do Brasil e 5% das espécies mundiais vivem no Cerrado. Um total de 12 bacias hidrográficas nascem lá e são fundamentais para a sustentabilidade do Pantanal, que, por sua vez, é a maior superfície alagada do mundo. O restauro florestal dessas áreas é essencial para zerar a recuperação desses biomas e para produzir ganhos sociais por meio da criação de emprego e valorização das comunidades locais”.

Hoje é o décimo dia de atividades da CNI na COP28. Ao longo da conferência, a entidade tem promovido diversos debates sobre desafios relacionados a financiamento climático, transição energética, mercado de carbono e conservação florestal no contexto da indústria.

