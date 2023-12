Os dois principais problemas da tragédia de Maceió

A petroquímica Braskem, responsável pelo afundamento do solo em Maceió, publicou anúncios em órgãos de comunicação nesta sexta, 8, nos quais relata uma série de medidas tomadas na mina de sal-gema explorada.

Eles fazem parecer que está tudo bem, e não está, já que uma cratera de até 300 metros de diâmetro pode ser aberta no bairro Bom Parto, da capital alagoana.

A questão é muito simples: se a petroquímica tivesse feito tudo certo na região de exploração, o chão não estava afundando como está, de forma desesperadora.

A Braskem é uma empresa grande, forte, poderosa, com dois grandes acionistas – a Odebrecht, que agora se chama Novonor, e a estatal Petrobras.

Precisa dizer mais alguma coisa?

Todos os esforços pelos dois acionistas têm que ser realizados no sentido de resolver o problema criado por eles.

Não adianta prestar contas de quem indenizou, o quanto investiu, quem tirou de que lugar para por em outro, porque não tem sido suficiente.

DISPUTAS POLÍTICAS

Essa é a esfera econômica, do negócio. Já na outra, a política, é também preciso pontuar alguns graves problemas.

As lideranças locais, que deveriam estar unidas em prol da solução, deixaram as velhas rivalidades falarem mais alto, e dividiram-se sobre fazer ou não uma Comissão Parlamentar de Inquérito.

Sim, é importante investigar.

Mas a situação do aliado de Arthur Lira contra o de Renan Calheiros – ou do ex-chefe do estado que é ministro do governo Lula e tem preferências – não contribui.

Eles estão se dividindo numa briga política local quando têm uma coisa bem mais grave acontecendo.

É preciso que as lideranças alagoanas deixem a rivalidade de lado para buscar soluções que evitem o pior.

Só pra avisar a todos, não importa de que grupo político você faça parte… ninguém vai sair bem da história se ela piorar.

Na torcida por Maceió sempre.

