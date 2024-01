Os criminosos do 8 de Janeiro, por Silvio Costa Filho

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, base de Lula no Congresso pelo partido Republicanos, acredita que “a democracia brasileira viveu uma das páginas mais tristes” de sua história no 8 de Janeiro de 2023.

Leia a integra da mensagem enviada pelo ministro à coluna um ano após a tentativa de golpe:

“Hoje, faz um ano que a jovem democracia brasileira viveu uma de suas páginas mais tristes, quando criminosos invadiram e depredaram as sedes dos três poderes, em Brasília. Um episódio lamentável que manchou a história do país e jamais deve ser esquecido para não ser repetido. Ao final, a democracia venceu. Nossas instituições saíram mais fortalecidas. Viva a democracia!”

