O tiro pela culatra de Eduardo Bolsonaro

A família Bolsonaro, que adora se gabar de suas habilidades com armas e mira, acaba de dar um grande tiro n’água – ou pela culatra- e decepcionar milhares de apoiadores.

A presença de Eduardo Bolsonaro na Copa do Mundo no Qatar com a esposa gerou reações de bolsonaristas e de opositores além de deixar evidente que o filho do presidente está levando sua vida tranquilamente enquanto “patriotas” acampam em frente aos quarteis pedindo uma intervenção das Forças Armadas por não aceitarem a vitória de Lula.

Em meio aos protestos antidemocráticos e golpistas, com imagens de pessoas tomando chuva e dormindo no chão, Eduardo Bolsonaro apareceu sorridente curtindo a vida no Qatar. A cena revolta também porque o Zero Três tinha dois compromissos marcados em sua agenda oficial em Brasília na parte da manhã no mesmo dia em que estava em outro país.

Será que ele cumpriu essa agenda à distância?

Nos grupos de WhatsApp, muitos bolsonaristas se sentiram desrespeitados. Ao mesmo tempo, a cena gerou munição para apoiadores do novo governo criticarem ainda mais a família do presidente.

No Twitter, o deputado federal eleito Guilherme Boulos chamou a situação de hipocrisia. “Enquanto deixa seus militantes golpistas tomando chuva na frente de Quartel, Bananinha está vendo a Copa no Qatar… Hipocrisia é pouco!”, escreveu.

A imagem do herdeiro do derrotado presidente gerou memes e com certeza vai desmobilizando a visão dos extremistas de que é preciso resistir ao resultado das urnas.

A postura de Eduardo foi vista como desrespeito pelos manifestantes. Mas, talvez, esse tiro n’água consiga acalmar os ânimos dos lunáticos que gritam em frente aos quartéis, atrapalham as estradas, comprometem a democracia e rasgam a constituição.