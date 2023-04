O selo de qualidade para empresas que protegem as mulheres

Organizações engajadas no enfrentamento à violência de gênero poderão contar com um novo selo de certificação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Instituto Nós Por Elas. A iniciativa é uma parceria do Instituto, fundado por mulheres, entre elas juíza Renata Gil, responsável pela acolhida no Brasil das juízas afegãs ameaçadas pelo Talibã e pela campanha “Sinal Vermelho Contra a Violência Doméstica”.

Para obter a “Certificação em Boas Práticas no Combate à Violência Contra as Mulheres”, as organizações interessadas, públicas ou privadas, independentemente do tamanho, serão submetidas a auditoria no Sistema de Gestão das Boas Práticas no combate à violência contra a mulher. A ABNT e o Instituto Nós por Elas, vão avaliar 14 diferentes indicadores, que poderão resultar em quatro níveis de certificação (Platina, Ouro, Prata ou Bronze), conforme a pontuação obtida nas médias globais.

O presidente da ABNT, Mario William Esper, e a juíza Renata Gil irão assinar o acordo de cooperação técnica na próxima terça-feira (18/4). O documento prevê o desenvolvimento conjunto de normas de interesse, bem como o programa de certificação.

“Esse selo coloca o Brasil à frente do cumprimento do ODS 5 da ONU e estabelece o processo para a concessão e manutenção da certificação para empresas, organizações e instituições que comprovem a adoção de diretrizes de proteção à mulher, a fim de reduzir os números de violência contra a população feminina”, declarou Renata Gil.