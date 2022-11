O real papel de Fernando Haddad na transição de Lula

Um dos responsáveis pela a aliança entre Lula e Geraldo Alckmin, Fernando Haddad agora está com a responsabilidade de organizar os nomes que atuarão na área da educação.

Atuando fortemente nos bastidores, o candidato derrotado ao governo de São Paulo fez uma importante reunião nesta terça, 8, juntando os melhores nomes do país no setor.

Haddad abriu a reunião, mas deixou a organização do evento com outro ex-ministro do PT na área – Henrique Paim -, que deu o microfone para mais de 40 importantes pensadores do sistema educacional do país.

Desde o início do processo que levou Lula de volta ao poder, o caminho de Haddad tem sido o de trabalho nos bastidores. Da aliança com Alckmin… até agora.

Mas Haddad não será mesmo o ministro da Educação.

O que ele será é o que já tem sido: um importante conselheiro do presidente eleito e de seu vice. Assim como o próprio Alckmin, ganhará alguma função importante no governo em 2023.

O ex-prefeito de São Paulo ainda ajudará a bater o martelo em relação ao nome final do ministro da Educação.

A transição deve ser tocada pelo próprio Paim, mas isso está longe de querer dizer que o nome dele será confirmado como ministro.

Gabriel Chalita, que foi secretário de Educação de Haddad, é um dos nomes cotados junto com alguns outros do setor. As conversas se darão no próximo final de semana.

