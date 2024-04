O que políticos do PT dizem sobre Padilha e Lira nos bastidores

Em meio ao agravamento da crise na relação entre o governo e o Congresso Nacional, até políticos do Partidos dos Trabalhadores têm avaliado que o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, errou no tom em alguns momentos com o presidente da Câmara, Arthur Lira.

Não que o político alagoano esteja agora sendo defendido por petistas – longe disso -, mas esses quadros do PT avaliam que Padilha poderia ter evitado alguns desgastes nas redes sociais, sido mais discreto em alguns momentos, evitando que a tensão na relação se agravasse tanto.

O presidente Lula declarou publicamente que Padilha fica no ministério – e por muito tempo – mas teve que escalar o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, para ajudar no relacionamento com Lira. São poucos os avanços até aqui, segundo apurou a coluna.

Fato é que, enquanto publicamente muitas lideranças do Partidos dos Trabalhadores defenderam o ministro das Relações Institucionais quando Lira o chamou de incompetente, nos bastidores esses mesmos políticos avaliam que o trabalho esta aquém do que o governo Lula preciso neste momento.

Tudo isso para informá-los, queridos leitores, que neste ano eleitoral – quando tudo pára no Congresso no segundo semestre – a quinta gestão petista patina, sem conseguir avançar nas pautas necessárias do país. Já a oposição ganha força à medida que Lira ficava cada vez mais insatisfeito.

Não está fácil para os brasileiros, com a economia de certa forma estagnada, mas para o governo também. A seguir, as cenas dos próximos capítulos…