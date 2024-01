O que levou o Brasil a viver o 8 de Janeiro, por Luís Roberto Barroso

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, acredita que a tentativa de golpe no 8 de Janeiro de 2023 “foi consequência do desrespeito continuado às instituições, da desinformação e das acusações falsas e irresponsáveis de fraudes eleitorais inexistentes”.

Em mensagem enviada à coluna, o líder máximo do poder judiciário no Brasil afirma, um ano depois, que os atos elencados acima “levam a comportamentos criminosos gravíssimos”.

O ministro Barroso não cita em nenhum momento Jair Bolsonaro, mas o ex-presidente da República – enquanto empoderado no cargo – seguiu exatamente essa cartilha: desrespeitava as instituições, espalhava fake news e fazia acusações mentirosas sobre as urnas eletrônicas. Por isso, o líder da extrema-direita é investigado por ter insuflado a tentativa de golpe.

O magistrado afirma ainda que “não é possível minimizar ou relativizar o que aconteceu”. “A democracia brasileira saiu fortalecida do episódio”, diz. Leia abaixo a íntegra da mensagem exclusiva enviada à coluna:

“Um ano depois do 8 de janeiro, constata-se que o episódio foi a consequência do desrespeito continuado às instituições, da desinformação e das acusações falsas e irresponsáveis de fraudes eleitorais inexistentes. O ataque mostrou que esses atos levam a comportamentos criminosos gravíssimos. Mas o 8 de janeiro também mostrou a capacidade de as instituições reagirem e fazerem prevalecer o Estado de Direito e a vontade popular. O importante é que tenha ficado claro que atos criminosos como esses trazem consequências e que não é possível minimizar ou relativizar o que aconteceu. As punições estão vindo e cumprindo um dos papéis do Direito Penal, que é dissuadir as pessoas de voltarem a agir assim no futuro. A democracia brasileira saiu fortalecida do episódio”.

