O que grandes nomes da Cultura realmente pensam sobre o governo Lula

Desde que começaram a pipocar notícias de que artistas estariam desembarcando do governo Lula – ou retirando o apoio ao petista – a coluna conversou com importantes nomes do segmento.

Ouviu o contrário.

Na avaliação feita à coluna, Lula continua prestigiado por grandes nomes da cultura nacional, mesmo com o desmantelamento do ministério do Meio Ambiente imposto pelo Congresso Nacional.

Alias, há um entendimento de que o atual presidente manteve, até agora, o compromisso com a agenda ambiental – pauta inegociável para a classe artística – e reagiu à altura no Dia Mundial do Meio Ambiente.

Isso só veio à tona porque recentemente nomes como Thiago Lacerda e Mateus Solano, que votaram no PT contra Bolsonaro, divulgaram um vídeo e uma petição para pressionar o governo Lula.

“O Congresso Nacional quer destruir as políticas socioambientais no Brasil. Marco Temporal aprovado na Câmara. Desmonte da Lei da Mata Atlântica, além do enfraquecimento dos ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas. Um verdadeiro pacote da destruição”, afirmaram eles, incensando a ideia de um racha entre o PT e artistas.

À coluna, importantes colegas desses dois atores avaliam que o problema é localizado na câmara dos deputados. “Lá sim é um show de horrores”.

Desembarque não há, mas sim mobilização para que um Congresso – em sua maioria bolsonarista – não imponha uma pauta antiambientalista ao Brasil.