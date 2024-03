O que explica a pesquisa que mostra Bolsonaro à frente de Lula

Dono da Paraná Pesquisas, instituto que mais se aproximou do resultado oficial no primeiro e no segundo turno das eleições de 2022, Murilo Hidalgo acredita que o governo Lula caiu numa armadilha, sem conseguir transpor três pautas: o Supremo Tribunal Federal, o 8 de Janeiro e o próprio Jair Bolsonaro.

“O que eu falaria para você hoje? As pessoas não sabem o que o governo Lula-3 fez. [A gestão petista] não consegue sair da pauta do STF, do 8 de Janeiro e de Bolsonaro”, afirmou Hidalgo à coluna.

Nesta quinta, 28, a Paraná Pesquisas divulgou um novo levantamento no qual o líder da extrema-direita brasileira aparece numericamente à frente de Lula em uma eventual disputa eleitoral pela presidência da República.

Inelegível e com sua situação jurídica se agravando a cada dia, Bolsonaro teria hoje 37,1% das intenções de votos contra 35,3% do petista que ocupa o Palácio do Planalto pela terceira vez.

Questionado pela coluna se a melhora na economia não está influenciando o humor do brasileiro de classe média, por exemplo, Murilo Hidalgo disse não acreditar nisso. “A economia é supermercado. Esquece”.

Continua após a publicidade

Lula tem conseguido importantes vitórias econômicas. Aprovou uma nova estrutura de controle de gastos que havia sido desmoralizada no governo Bolsonaro, fez a reforma tributária e o Brasil cresceu em 2023 muito mais que os economistas previam.

Mas a inflação de alimentos está em alta neste início de 2024, o que é muito mais palpável para o brasileiro comum – e normalmente aumenta a desaprovação do governante de plantão. Até de um presidente popular como o esquerdista.

“Lula ganhou a eleição usando seu segundo governo, dizendo que o país ia voltar a comprar, viajar e etc. Olha as passagens de avião. Acabou o sonho. A realidade é a mesma”, sentenciou o dono da Paraná Pesquisas.