O que a nova pesquisa Ipespe revela sobre o embate entre Lula e Bolsonaro

A última rodada da pesquisa Ipespe, organizada pelo cientista político Lavareda, mostra que Jair Bolsonaro continua a se recuperar – mesmo que dentro da margem de erro e mesmo que de uma forma diferente daquela vista em outras pesquisas. Agora, testemunhando o seu principal concorrente, Lula, oscilar um ponto para baixo.

Para Lavareda, o que “comanda o humor do eleitor é a conta do supermercado” e não eventuais crises políticas. É a opinião do mais respeitado analista de pesquisas no Brasil atualmente. “Nem Daniel Silveira nem Entrevista à Time, quem comanda o humor do eleitor é a conta do supermercado”, afirmou Lavareda à coluna.

Como mostrou o Radar, o petista agora tem 44% das intenções de voto contra 31% do atual presidente. Ciro Gomes aparece em terceiro com 8%, e João Doria em quarto com 3%. Como dito, o petista perdeu um ponto em relação à pesquisa da segunda quinzena de abril. Já o atual presidente não teve alteração em sua fatia do eleitorado, o mesmo ocorrido com o pedetista.

Olhando a pesquisa atentamente se entende não só a oscilação de Lula, mas também a declaração de Lavareda para a coluna. A aprovação do governo como um todo avançou um ponto, para 35%, assim como a avaliação positiva que foi de 31%. Nos últimos dois meses, a avaliação ótimo/bom do governo Bolsonaro subiu cinco pontos, de 26% para os 31% de agora.