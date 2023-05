O processo na Justiça de Bolsonaro contra Lula

Jair Bolsonaro vai processar Lula nesta semana!

Num mundo ideal, onde a Justiça fosse rápida, eficiente, e certeira, o resultado desta ação poderia ser excelente para o país.

O atual presidente, em discurso em Salvador, na Bahia, afirmou o seguinte:

“Agora mesmo acabaram de descobrir uma casa de 8 milhões de dólares [o valor correto é R$ 8,5 milhões] do, como é que chama ele? Do ajudante de ordem do Bolsonaro”, disse Lula.

“Certamente uma casa de 8 milhões de dólares (sic) não é para o ajudante de ordem, certamente é para o paladino da discórdia, da ignorância, do negacionismo”, completou.

A declaração irritou muito Bolsonaro, que disse à CNN que vai processar seu adversário político.

Diante de um processo assim, seria bom, primeiramente, ver como Mauro Cid se manifesta sobre a manutenção de um trust nos Estados Unidos que, entre outras propriedades, tem essa mansão na Califórnia citada pelo petista.

A mesma casa para a qual – revelou o site Metrópoles – o ajudante de ordens de Bolsonaro foi no dia 31 de dezembro de 2022, em “fuga” do país muito parecida com a do chefe.

Continua após a publicidade

Mas Bolsonaro não quer processar Lula só pela alusão à mansão milionária da família do seu faz-tudo… que hoje está preso.

O líder da extrema-direita se irritou também pelo fato de que Lula o acusou de ser responsável por mortes na pandemia da Covid-19.

“Na próxima semana entrarei com duas ações contra Luiz Inácio Lula da Silva. Uma criminal e uma civil. Ele diz que das 700 milhões [Foram 700 mil mortes] de morte no Brasil, 300 milhões a responsabilidade é minha”, respondeu Bolsonaro.

Tá, Lula errou totalmente a ordem de grandeza, já que 300 milhões é bem mais do que toda a população brasileira, mas todo mundo entendeu.

Alguns estudos mostram que, se Bolsonaro não tivesse sido tão negacionista, o Brasil poderia ter evitado pelo menos 300 mil óbitos causados pelo vírus.

O país teve 10% das mortes mundiais causadas pela Covid-19, mesmo tendo menos de 3% da população mundial

É um número enorme, desproporcional e que mostra que algo de muito errado houve na gestão da pandemia no Brasil.

E daquela desastrosa gestão da saúde ficaram sequelas como a baixa cobertura vacinal no país. Lula se confundiu e falou milhões em vez de mil, Bolsonaro errou ao passar dois anos combatendo todas as medidas de proteção da vida durante o pandemia.

Se a Justiça disser quem dos dois está certo, pode ser o tipo de ação em que o país, como um todo, ganha no final.

Continua após a publicidade

Siga