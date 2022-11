O primeiro grande movimento internacional de Lula

O primeiro grande movimento de Lula para tentar recuperar a imagem do Brasil no exterior – após o governo Bolsonaro fazer o estrago com uma política internacional extremista – deverá mesmo ser a participação na 27ª Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-27), a ser realizada entre os dias 6 e 18 de novembro no Egito.

Mas o mais interessante, segundo interlocutores do petista, é que Lula não irá obviamente na delegação do governo brasileiro, que, pasmem, só mandou um stand, mas provavelmente levado pelos governadores do Norte do país.

A ideia é que, antes mesmo que o seu terceiro mandato comece, Lula já vá recuperando o protagonismo brasileiro na questão ambiental – com a ida à COP-27. É a busca pelo reposicionamento do Brasil no exterior. Estados Unidos, Europa e Argentina estarão presentes.