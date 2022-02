O podcast político que quer mexer com a eleição em São Paulo

Marcando míseros 1% nas pesquisas de intenção de voto para o governo de São Paulo, o deputado federal e pré-candidato ao governo de São Paulo, Vinicius Poit (Novo-SP) e o pré-candidato a deputado federal pelo NOVO e economista Leo Siqueira lançaram nesta quinta, 17, o podcast Na Arena, para ouvir empreendedores, políticos e personalidades com histórias inspiradores.

No episódio de estreia a convidada foi a empresária Cris Arcangeli, que fez os primeiros eventos de moda no Brasil. A inspiração para o programa veio do Poema “O homem na Arena” de Theodore Roosevelt cujo principal trecho diz “Não é o crítico que importa, o crédito pertence a quem está de fato na Arena com a cara suja cheia de areia, suor e sangue…”.

Nesta sexta, 18, nova pesquisa Ipespe mostrou Fernando Haddad com 20% das intenções de voto, empatado com o ex-governador Geraldo Alckmin (sem partido), que deverá ser o vice de Lula na eleição presidencial e abrir espaço para Haddad crescer ainda mais.

Na sequência aparecem Márcio França (PSB) com 12%, Guilherme Boulos (PSOL) com 10%, Tarcísio de Freitas com 7% e Rodrigo Garcia (PSDB) com 7%. Poit, o dono do podcast, aparece com 1%, e aposta em um milagre político, com as novas plataformas, para poder entrar na briga.