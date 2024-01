O plano de Lewandowski para o ministério da Justiça em funcionamento

O futuro ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, tem um plano em mãos para tentar rapidamente fazer sua equipe tomar posse e iniciar as políticas públicas da pasta, como as garantias políticas, constitucionais e de segurança pública.

A ideia é que os secretários nacional de Justiça, de segurança pública, da política antidrogas e do direito do consumidor assumam no máximo uma semana depois de Lewandowski, mas já com as diretrizes de cada área do ministério internalizada.

Ricardo Lewandowski vai se reunir com todos os seus secretários já na semana que vem para passar as orientações e definir metas, que ficarão sob olhar atento do jurista Manoel Carlos de Almeida Neto deve, novo secretário-executivo do ministério.

Manoel será o responsável por verificar toda semana se elas estão sendo cumpridas.

Mario Luiz Sarrubbo, que comandará a Secretaria Nacional de Segurança Pública, é o único que pode não conseguir assumir o posto até fevereiro por conta de sua tramitação da aposentadoria do Ministério Público.

Continua após a publicidade