O outro importante gesto de Lula em relação a Marina Silva

A aproximação entre Lula e Marina Silva representa mais do que um ato de grandeza da ministra em relação ao ex-presidente.

Representa, também, o reconhecimento, por parte de Lula, da importância de um tema que Marina defende há anos: a política ambiental transversal e integrada.

Inserido no primeiro tópico dos compromissos que Lula assumiu ao reestabelecer uma parceria com Marina, o tema foi parte central das atividades dela enquanto era ministra do Meio Ambiente. Naquele tempo, no entanto, o assunto não foi abraçado pelo então presidente Lula da forma como poderia.

A política transversal significa a execução de projetos de várias áreas em concordância com boas práticas ambientais, unindo esforços para entregar resultados sem esquecer a importância do meio ambiente.

Agora, finalmente, Lula incorpora o discurso de sua ex-ministra, o que dá mais força ao tema em um eventual novo governo. A adesão ao tema, inclusive, fez brotar um grande sorriso no rosto de Marina.

Nos bastidores, a impressão é de que, ao aceitar a transversalidade da política ambiental, Lula reconstrói de vez a relação de confiança que sempre teve com Marina (hoje candidata a deputada federal por São Paulo).

No passado, os poucos exemplos de transversalidade possibilitaram a execução de diversos projetos importantíssimos para o país, como a construção da BR-163.

Numa integração entre o Ministério do Meio Ambiente, comandado por Marina, e o Ministério da Integração Nacional, liderado pelo agora presidenciável Ciro Gomes, foi possível concluir a pavimentação da BR-163, que corta a Terra do Meio, no coração da Amazônia, respeitando as licenças ambientais necessárias.

Outros exemplos da transversalidade foram o plano de combate ao desmatamento, a transposição do Rio São Francisco e a mudança nas rodadas de petróleo e gás que exigiam licença para acontecer.

A reaproximação entre Lula e Marina é uma ótima notícia para o meio ambiente. Enquanto o atual governo ignorou completamente as boas práticas ambientais, Lula e Marina juntos fizeram a melhor política de proteção das florestas desse país.