O novo líder do Ministério Público

O promotor de Justiça Tarcísio Bonfim, do Maranhão, foi empossado como presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), em Brasília. Trata-se da maior entidade representativa do MP no país, com mais de 16 mil associados (ela representa os promotores estaduais, procuradores militares e do trabalho).

A interlocutores, o novo presidente tem dito que sua prioridade será trabalhar pelo reconhecimento do direito das vítimas de crimes e tragédias serem amparadas pelo Estado. Na fala que fez durante a posse, Bonfim afirmou que é importante promover a cooperação entre as instituições e Poderes da República para o combate a criminalidade.

Participaram da posse o procurador-geral da República, Paulo Gonet, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Roberto Barroso. Diversos ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), desembargadores, parlamentares e autoridades também compareceram.