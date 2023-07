O motivo do pessimismo de Lula com 2026

Giro VEJA - segunda, 3 de julho

Semana começa otimista com alta do PIB e reforma tributária

A semana teve início com foco total na economia — enquanto o Ministério da Fazenda anunciou aumento da projeção de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto), a Câmara dos Deputados se prepara para discutir e votar propostas aguardadas pelo governo, entre elas a reforma tributária e o arcabouço fiscal. Na Bahia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva bateu o martelo sobre o que será a “primeira obra” do chamado “Novo PAC” — o megapacote de investimentos em infraestrutura do governo que deverá ser lançado ainda neste mês.