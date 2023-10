O motivo da irritação de Rodrigo Pacheco com o governo Lula

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está aborrecido com o governo Lula 3. Isso, para além do incômodo com a “falta de sensibilidade política” do Supremo em pautar o marco temporal, a discriminalização do porte de drogas e o aborto até 12 semanas de gestação.

Segundo interlocutores do parlamentar, Pacheco não gostou, por exemplo, da postura da gestão petista durante a votação do mais importante caso sobre demarcação de terras indígenas desde Raposa Serra do Sol, em 2008.

A avaliação no Senado é a de que o governo Lula “lavou as mãos” durante o julgamento do marco temporal no final de setembro, especialmente porque a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara não estava nem no Brasil, mas acompanhava o presidente na ONU.

Por isso, afirmou há dois dias que colocará em votação pelo Senado qualquer eventual veto de Lula ao projeto de lei do marco temporal em tramitação no Congresso.

“O marco temporal em si teve posição favorável da ampla maioria dos senadores e eu não quero aqui fazer perspectiva do que vai acontecer. Mas, havendo o veto, nós vamos colocar em votação no Congresso Nacional para ver qual é o entendimento da maioria”, afirmou Pacheco.

É que o Senado começou a dar andamento rápido ao PL à medida que o STF avançava sobre uma pauta que, na avaliação de Pacheco e da maioria dos senadores, é de atribuição do legislativo. Enquanto a queda de braço entre os dois poderes se acirrava, parlamentares se chatearam com Lula.

O que o presidente do Senado realmente quer é que a gestão petista saia da inércia , deixe de se omitir e se posicione sobre o tema. Por isso, qualquer veto de Lula será analisado com lupa pelos senadores, mesmo que haja um entendimento de que a última palavra já foi dada pelo Supremo.

