O ministro de Lula que se chamou de mentiroso

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, apoiador do presidente Lula há quatro décadas, resolveu desfazer a promessa de acabar com a fila do INSS, propagada ao entrar na pasta, e praticamente chamar ele mesmo de mentiroso.

“Eu quero, nesse ano de 2024, chegar à data de 30 dias de espera para conclusão do benefício. O que quer dizer? Que no próprio mês que a pessoa dê entrada, conclua o processo. Vencendo a etapa da fila quilométrica. Nunca vai acabar a fila. E prestem atenção: quem diz que vai acabar a fila é mentiroso”, disse Lupi nesta quarta, 3, em cerimônia do curso de formação dos aprovados no concurso do Instituto Nacional do Seguro Social.

Não foi bem isso que o próprio Carlos Lupi afirmou em sua posse no ministério há um ano.

Após a cerimônia em Janeiro de 2023, o ministro da Previdência Social respondeu a jornalistas que iria articular parcerias com governadores e prefeitos para conseguir “acabar com a fila”. “Com automação e com esse mutirão, eu pretendo rapidamente ainda esse ano acabar com a fila”, disse Lupi. Antes, à TV Bandeirantes, o auxiliar de Lula garantiu que a “primeira tarefa [no ministério] é a de zerar a fila do INSS”.

Mas, agora, um ano após ter dito o que pode ser comprovado no Youtube, Lupi faz o movimento político de, inclusive, negar suas próprias declarações. “Nunca falei em zerar, sempre falei em colocar o prazo de 45 dias. Por que digo que nunca vai zerar? Porque todo mês entram 900 mil, 1 milhão de pedidos iniciais, então a cada mês você vai rodando, entra mais 900 mil, 1 milhão de pedidos”.

O próprio Lula havia dito, em seu discurso de posse, que queria resolver a questão, classificando-a como “vergonhosa fila do INSS”.

A forma encontrada por Carlos Lupi de desfazer a promessa é ruim para o presidente, mas pior ainda para o ministro da Previdência.

