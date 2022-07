O grave erro da polícia do Paraná no caso do assassinato de petista

O assassinato do dirigente petista Marcelo Arruda pelo bolsonarista Jorge Guaranho é um fato grave em si, mas – ao mesmo tempo – um alerta para o futuro: estamos a menos de oitenta dias das eleições – 79 para ser exato – e o ambiente nos leva a crer que outras tragédias podem acontecer.

Ainda mais quando a Polícia Civil do Paraná diz que – quando um quadro do Partido dos Trabalhadores é assassinado por um apoiador do atual presidente da República gritando “aqui é Bolsonaro” – se trata de crime comum.

Imaginem se fosse exatamente o contrário? Impossível ter uma evidência maior de que se trata de um crime político.

As instituições de Estado não podem cair na armadilha de pender para o pensamento bolsonarista só porque ele venceu as eleições de 2018. Se categorizasse como crime político, a Polícia Civil do Paraná poderia, inclusive, evitar novas tragédias. Agora, pode acabar ajudando no aumento da violência.

É que, ao analisar o grave caso, não se pode cometer o erro de igualar os dois lados.

Jair Bolsonaro fez apologia da violência quando defendeu jogar “uma granadinha” em reunião política de opositores. Ou, quando falou em “fuzilar a petralhada”. Ou, a desova de corpos de petistas na “ponta da praia”.

Mas não é só isso. A lista é interminável.

O presidente tem uma vida inteira de retórica violenta, incluindo usando-as nas mais diversas declarações ou em atos em favor da liberação das armas.

Sim, também não se deve ignorar os erros do ex-presidente Lula. Mas eles são pontuais e muito menores, como quando recentemente elogiou o vereador Maninho, que jogou um empresário contra um caminhão. Esse empresário ficou com sequelas até morrer em consequência da Covid-19.

Mas, repito, é uma exceção na trajetória política de Lula, que tem um longo histórico de declarações pacificadores.

A moderação da linguagem tem sido uma preocupação do PT e do ex-presidente, que fez um discurso em Brasília nesta semana na qual não respondeu na mesma moeda as provocações, para o bem do Brasil.

Em meio a esse quadro, um entrevistado de VEJA, Felipe Borba, da UFRJ, fez um importante raciocínio: “Temos dois discursos que estão caminhando juntos, o da intolerância e o da fraude eleitoral”.

É fácil concluir que foram exatamente esses dois discursos – juntos – que provocaram a invasão do capitólio, nos EUA. E eles vieram da extrema-direita norte-americana.

O mesmo tem acontecido no Brasil.

