O duro recado de Lula para Bolsonaro no dia do Trabalhador

Lula decidiu de última hora dar um recado a Jair Bolsonaro e aos bolsonaristas no tradicional discurso de improviso que faz no Dia do Trabalhador, como presidente da República ou não.

Depois de criticar novamente os juros e ressaltar o esforço do seu governo para dar o aumento do salário mínimo acima da inflação, o petista lembrou os atos terroristas do dia 8 de janeiro.

“Vocês se lembram que eles tentaram dar um golpe dia 8. Eu quero terminar dizendo para vocês: todas as pessoas que tentaram dar golpe serão presas, porque esse país quer democracia de verdade”.

O petista sabe, obviamente, que o líder da extrema-direita está sendo investigado no caso, assim como importantes integrantes do seu antigo governo – caso do ex-ministro da Justiça Anderson Torres.

Entende também que – seja o próprio ex-presidente, sejam os seguidores que depredaram a sede dos Três Poderes – todos os responsáveis devem pagar pelo maior atentado contra a democracia desde o fim da ditadura.

Dos impropérios de Bolsonaro contra os alicerces da democracia à minuta do golpe; da destruição dos palácios do poder até a letargia do general Gonçalves Dias; Do retorno do ex-presidente ao país até a instação da CPI.

Lula sabe o que está em jogo no pior desafio já enfrentado por um presidente em tão pouco tempo de mandato.