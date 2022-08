O dado pouco conhecido das pesquisas que pode beneficiar Bolsonaro

A nova rodada Genial/Quaest traz um dado que ganhou pouco destaque mas que pode beneficiar o presidente Jair Bolsonaro faltando pouco menos de dois meses para as eleições.

O número de eleitores que acredita que Bolsonaro está fazendo o que pode para resolver os problemas do país aumentou. Em julho, eram 42%. Em agosto, são 45%. Ao mesmo tempo, os que acham que o presidente não está fazendo o que pode caiu de 52% para 51% no mesmo período.

“Ninguém viu. Mas 45% acham que Bolsonaro faz o que pode… é muita gente! Ele vai usar isso para se ‘cacifar’ e justificar os problemas”, afirmou Felipe Nunes, responsável pela pesquisa, à coluna.

Quando o dado é analisado de acordo com a escolha de voto, os números só melhoraram entre os eleitores do próprio Bolsonaro. Entre os que já declararam voto no presidente, 93% acham que ele está fazendo o que pode. Em julho, esse índice era de 86%. Em contrapartida, diminuiu o número de eleitores que não acham que ele está fazendo o que pode: em julho eram 10%. Agora, são 5%.

Entre os que declararam voto no ex-presidente Lula, 81% não acham que Bolsonaro está fazendo o que pode. Em julho, o índice era menor, de 79%. O número de eleitores de Lula que acham que Bolsonaro faz o que pode continuou o mesmo: 15%.

Como Felipe Nunes comentou, o presidente deve usar os números do cenário geral para justificar que seu governo está fazendo o possível para melhorar o país. Adotando medidas desesperadas como a PEC Kamikaze, o que Bolsonaro quer é tirar da memória dos eleitores os muitos erros cometidos no auge da pandemia e tentar usar as conquistas recentes para atrair votos.