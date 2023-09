O critério equivocado de Lula para o Supremo

O presidente Lula avisou que não vai usar o critério de gênero e raça na escolha do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas deveria. E por várias razões.

Primeiro, porque os números são impressionantemente tristes. Revelam a natureza do Brasil. Foram 168 homens nomeados e apenas três mulheres nomeadas para a mais alta corte do país, em 132 anos.

Segundo, porque o petista foi eleito com a expectativa de mudar essa estrutura de poder brasileira – masculina e branca – tendo participação importante nesse processo.

É preciso lembrar que Lula foi votado majoritariamente pelas mulheres e majoritariamente pelos negros. A expectativa em relação ao petista e as ideias que ele defende é justamente a de mais mulheres e negros nas estruturas de poder.

Há uma inércia no poder no Brasil que se reproduz ao longo dos anos.

Continua após a publicidade

Quem está no poder acaba indicando alguém parecido. Homens indicam homens, brancos indicam brancos. Por isso também, o poder se perpetua desta forma.

Só que o talento é distribuído igualmente entre as pessoas – brancos, negros, homens, mulheres. Não existe um grupo mais competente que o outro.

E democracia, como sabemos, exige que haja mais representatividade.

Continua após a publicidade

Jair Bolsonaro não acreditava nisso e dizia que isso era “mimimi”. Lula venceu a eleição dizendo exatamente o oposto.

É bom que o presidente escolha uma pessoa que possa atender as expectativas do Brasil, como ele mesmo diz. Mas por que tem que ser homem? Essa é a pergunta que fica. Uma mulher não tem como atender as expectativas do Brasil?

Publicidade

Siga