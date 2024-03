O aumento do turismo em Belém em consequência da COP30

O cruzeiro MSC Poesia chegou às 6 horas desta segunda-feira, 18, trazendo a bordo 2.163 turistas em Belém. É a primeira vez que a MSC Cruzeiros opera no norte do Brasil.

O importante é que os grandes navios de cruzeiro são uma das principais alternativas para aumentar a capacidade de hospedagem para a COP30, em 2025. O governo do Pará e o governo federal tem a expectativa de hospedar cerca de 6 mil pessoas em navios.

A ideia é trabalhar com leitos temporários e ainda deixar para a cidade melhorias capazes de incentivar e aumentar o turismo local, com a adequação do porto e um terminal de passageiros internacional.

A viagem do navio teve início no porto de Civitavecchia, na Itália, no dia 4 de janeiro, e já visitou destinos na Europa e África, antes de chegar ao Brasil, onde passou pelo Rio de Janeiro e Salvador. Em um cruzeiro de 121 dias, o navio ainda irá para destinos no Caribe, como Barbados, Santa Lúcia, Martinica, República Dominicana e Bahamas.

No Pará, o roteiro inclui Alter do Chão, em Santarém, no oeste paraense. Em Belém, o city tour inclui o Mercado do Ver-o-Peso, Forte do Presépio, a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, o Museu de Arte Sacra e o Theatro da Paz.