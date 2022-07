Novo Datafolha mostra gol de Lula em Bolsonaro que pode decidir jogo

Jair Bolsonaro tem tentado falar a língua dos mais jovens, repetindo palavras como videogame em pronunciamentos, mas Lula continua dando uma goleada no atual presidente entre adolescentes e jovens de, ao menos, 12 capitais.

É o que revela o recorte deste segmento da nova rodada Datafolha, divulgada nesta quarta-feira, 27. O petista tem 51% contra 20% do candidato da extrema-direita, que tenta a reeleição.

Segundo o instituto, foram ouvidos jovens de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Goiânia, Brasília, Manaus e Belém.

A notícia é um banho de água fria no governo Bolsonaro, que aguarda com apreensão o resultado da nova pesquisa Datafolha – com todas as faixas etárias da população – que será divulgado nesta quinta, 28.

Em junho, entre aqueles com idade entre 16 a 24 anos, Lula tinha 54% e o atual presidente, 24%, mostrou o instituto. O segmento, como lembrou a Folha, representa 15% da população.