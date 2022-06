Novas pesquisas abrem nos bastidores uma grande aposta para Bolsonaro 

Apesar de Jair Bolsonaro viver uma tempestade perfeita, aliados apostam que o PT e a oposição não estão contando com o chamado “eleitor envergonhado” do presidente – o mesmo que, segundo eles, levou os institutos de pesquisa a “errarem” o resultado das eleições, especialmente no primeiro turno de 2018.

Eterno crítico das pesquisas em público, Bolsonaro vê agora seus interlocutores afirmarem, em reuniões políticas em Brasília, que o resultado das pesquisas com a vitória de Lula no primeiro turno – como informou o DataFolha nesta semana – estão novamente “errados”. Como em 2018.

Desta vez, contudo, esses governistas apostam que as pesquisas não estão captando aquele eleitor conservador nos costumes, convicto de direita, que jamais votariam no PT. Esses brasileiros, contudo, não estariam assumindo o voto em Bolsonaro, hoje com a impopularidade em forte alta.

Como mostrou a coluna, Lula tem 47% contra 28% do atual presidente, segundo a última rodada do Datafolha. Ou seja, 19 pontos percentuais de vantagem. Em maio, a diferença era ainda maior – de 21 pontos sobre Bolsonaro. Mesmo com a diminuição de dois pontos, cristalizou-se um quadro de vitória no primeiro turno de Lula.

A aposta do bolsonarismo-raiz continua sendo outra, contudo. É o que você pode saber aqui, leitor.