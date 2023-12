Nova provocação de Maduro acende luz amarela no Itamaraty

A divulgação da foto por Nicolás Maduro – com o mapa da Venezuela anexando parte do território da Guiana – finalmente acendeu a luz amarela no Itamaraty, segundo fontes da coluna no órgão.

Isso muda de figura, inclusive, o teor dos informes que serão repassados, a partir de agora, do ministério das Relações Exteriores à Presidência.

Como se sabe, o governo Lula vinha dando sinalizações de que não acredita numa escalada para um conflito militar, após Maduro iniciar mais um dos seus delírios autoritários chavistas.

O próprio chanceler Mauro Vieira afirmou, nesta quarta-feira, 6, que não vê hipótese de uma guerra entre os dois países.

Continua após a publicidade

A declaração foi dada quando o ministro das Relações Exteriores chegou à cúpula de chefes de Estado do Mercosul.

Mesmo que esse ainda seja o sentimento no Itamaraty, a partir de agora a ideia será a de mudar a orientação sobre como lidar com os arroubos de Maduro, que quer – a todo custo – anexar 70% da Guiana à Venezuela.

Trata-se do pior momento de uma disputa que já dura dois séculos no continente.

Continua após a publicidade

Recentemente, contudo, o “presidente” da Venezuela fez um referendo popular.

Nele, 95% dos venezuelanos teriam votado a favor da anexação dessa parte do território da Guiana, chamada de Essequibo.

PS – O “teriam” quer dizer isso mesmo, leitor. Nenhuma votação na Venezuela pode ser confiável. Como se sabe, o regime tem aumentado as violações de direitos humanos nos últimos anos, num estado longe de ser democrático.

Continua após a publicidade