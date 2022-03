Nova pesquisa traz uma bomba para Lula desarmar

Já é uma tendência. Quase todas as pesquisas mostraram, em seus últimos cenários, que Lula tem perdido terreno para o presidente Jair Bolsonaro. E o ex-presidente – agora – tem uma enorme bomba montada pelo presidente… para desarmar.

Como mostrou a coluna Maquiavel, o petista não supera o “rei do centrão” em nove pontos percentuais… em nenhum dos quatro cenários pesquisados, inclusive em uma eventual disputa de segundo turno. Desta vez, o levantamento é da Paraná Pesquisas.

Os cenários variam com Eduardo Leite, Rodrigo Pacheco, com um primeiro turno com apenas cinco candidatos (ou seja, mesmo com a chamada terceira via totalmente unida), mas não importa muito.

Até no segundo turno a situação está complexa, se levarmos em conta os dados coletados pela Paraná Pesquisas: a diferença de Lula para Bolsonaro é de apenas 8,7%.

Aliás, essa diferença, segundo o instituto, foi de 14,4 pontos percentuais em fevereiro, apenas um mês atrás. Para o leitor ter a exata noção do que está acontecendo, hoje o cenário é assim: 46% para Lula contra 37,3% de Bolsonaro. Há um mês… de 48,8% para 34,4%.

Ou seja, o ex-presidente caiu e o atual presidente, cresceu.

Como opinou a coluna, Bolsonaro conseguiu um programa social para chamar de seu, ampliou outras despesas e, para isso, furou o teto de gastos. Além disso, usa as emendas parlamentares para comprar apoios e permitir que aliados administrem parte do Orçamento.

Se quiser ter certeza da vitória, é hora de o PT levar mais a sério a força do bolsonarismo no Brasil.