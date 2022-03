Diferença de Lula para Bolsonaro é de oito pontos, diz nova pesquisa

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda lidera a corrida presidencial deste ano, mas a diferença dele para o seu principal perseguidor, o presidente Jair Bolsonaro, não supera nove pontos percentuais em nenhum dos quatro cenários pesquisados, inclusive em uma eventual disputa de segundo turno.

No principal cenário, Lula tem 38,9% das intenções de voto contra 30,9%, diferença de exatos oito pontos percentuais e fora da margem de erro, que é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Na sequência, aparecem empatados tecnicamente o ex-juiz Sergio Moro (Podemos), com 7,4%, e o ex-governador Ciro Gomes (PDT), com 6,8% — veja o quadro completo abaixo.

Em um segundo cenário, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD) no lugar do governador gaúcho Eduardo Leite, o petista tem 39% contra 31,1% do atual presidente — diferença de 7,9 pontos percentuais.

No terceiro cenário de primeiro turno, com apenas cinco candidatos, Lula tem 39,5% contra 31,4% de Bolsonaro — diferença de 8,1 pontos percentuais.

Em um eventual segundo turno entre os dois, o petista teria 46% contra 37,3% de Bolsonaro, com a diferença entre ambos ficando em 8,7 pontos percentuais. Pesquisa feita pelo mesmo instituto em fevereiro apontava uma diferença de 14,4 pontos percentuais (48,8% a 34,4%).

A pesquisa foi feita entre os dias 3 e 8 de março em 164 municípios dos 26 estados e do Distrito Federal por meio de entrevistas pessoais presenciais.