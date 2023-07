Nova pesquisa traz boa notícia para Lula, e excelente para Tarcísio

Uma nova rodada da pesquisa Atlas, divulgada nesta quinta, 6, é boa para o presidente Lula, mas excelente para Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo.

Enquanto o petista desfruta de ampla diversidade de aprovação relacionada às iniciativas e pautas do seu governo – 70% apoiam o programa de renegociação das dívidas, por exemplo – o bolsonarista testemunha a consolidação política do seu nome, ao mesmo tempo que a maioria do eleitorado concorda com a inelegibilidade de Jair Bolsonaro.

Isso pode se transformar no maior ativo político de Tarcísio de Freitas para 2026, caso ele decida concorrer novamente ao palácio dos Bandeirantes, ou se quiser alçar voos mais altos, como o Palácio do Planalto.

Para se ter uma ideia, mais de 60% dos brasileiros afirma que Tarcísio de Freitas é o melhor nome para assumir a candidatura para presidente no campo da direita em 2026 (estão inclusos aqui entrevistados que se identificam com a direita e com a extrema-direita).

Em contrapartida, apesar de Lula ver 53% dos brasileiros aprovando seu governo até o momento, o petista recebeu sinais de alerta, como o fato de que apenas 6% dos entrevistados consideram a Venezuela uma democracia.

Bem ou mal, é o eleitorado brasileiro se posicionando sobre o futuro, mas também sobre o presente…

