Nova pesquisa traz a notícia que Bolsonaro tanto queria ler

A pesquisa Datafolha que revelou um Lula certíssimo na batalha contra os juros altos mostra também um país está totalmente dividido sobre uma condenação de Jair Bolsonaro pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE.

Acossado por seus próprios ataques ao sistema eleitoral brasileiro – e às urnas eletrônicas – perante à comunidade internacional, o ex-presidente responde processo ruidoso que pode torná-lo inelegível.

O instituto foi às ruas perguntar o que os brasileiros acham dessa possibilidade.

Para 51%, o líder da extrema-direita deve perder os direitos políticos por oito anos. Outros 45%, conntudo, pensam que o ex-presidente deve ser inocentado.

Mesmo com toda a imprensa do país mostrando que Bolsonaro mentiu diversas vezes – com acusações falsas e levianas em encontro com embaixadores estrangeiros em julho do ano passado -, o capitão resiste com bastante apoio.

Isso também acontece em relação aos ataques terroristas contra as sedes dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro, perpetrado por seus apoiadores. Para 51% dos dos brasileiros, o ex-presidente não é culpado.

Nos bastidores do TSE, contudo, a história é diferente.

O que foi informado à coluna é que, se o julgamento acontecer até o meio do ano, Bolsonaro deverá ser condenado. E os dois casos, vejam vocês, que dividem a população serão fundamentais para esse desfecho.