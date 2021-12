A pesquisa que é o pior pesadelo de Bolsonaro

A nova pesquisa DataFolha traz números interessantes sobre a opinião do brasileiro. A mais curiosa é a resposta à pergunta: “qual o pior presidente que o Brasil já teve?”

Jair Bolsonaro é o campeão. Para 48%, ele, Bolsonaro, é o pior. O brasileiro está certo. O atual presidente conseguiu a proeza de ser o pior quando mais precisávamos: na pandemia da Covid.

São inúmeras as razões para Bolsonaro ser o pior e a coluna tem mostrado isso diariamente. Uma delas é o movimento doentio negacionista anti-vacina.

Enquanto o presidente estava no auge da sua luta assassina contra a vacinação, o próprio DataFolha mostrava, em julho, que a soma dos que já haviam recebido uma dose do imunizante ou pretendiam se vacinar subia de 91% para 94%.

Outro ponto que mostra que Bolsonaro é pior foi o movimento golpista do 7 de setembro.

Ao dizer que não cumpriria mais decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente fez com que o Real fosse a moeda que mais desvalorizasse no mundo.

Como mostrou a coluna, após aquele grotesco discurso do Dia da Independência, o dólar disparou e a bolsa despencou. Um tiro no pé para um homem obcecado por armas.

Na nova pesquisa sobre qual é o pior presidente, Lula fica em segundo com 18%, seguido de 8% que apontaram Collor, 7%, Dilma e 2%, FHC e Sarney.

Dilma é um caso à parte e merecia ser bem mais mal avaliada pelos muitos erros de seu governo. Mas nada se compara a Bolsonaro, de fato. Nesta, o brasileiro acertou em cheio.