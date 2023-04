Nova pesquisa fez Lula mudar atitude em relação a Bolsonaro e Moro

Giro VEJA - quinta, 6 de abril

As falas do ministro da Fazenda sobre os juros e as mudanças no Supremo Tribunal Federal são os destaques do dia

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a criticar a taxa de juros nesta quinta-feira, em mais um recado ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Em entrevista a uma rádio, o ministro classificou o atual patamar da Selic como “indecente” e disse que o novo arcabouço vai “exigir” uma redução dos juros no Brasil