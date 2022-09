Nova pesquisa dá choque de realidade em Bolsonaro

A nova rodada da pesquisa FSB revela que aquela trajetória de crescimento de Jair Bolsonaro – que mantinha uma recuperação lenta mas constante de março deste ano até agosto – finalmente parou.

Pior: a curva inverteu de lado, e caiu dois pontos percentuais.

Como a coluna mostrou após a série de entrevistas no Jornal Nacional, o atual presidente havia crescido de 29% para 36%, ou seja, sete pontos percentuais, nos últimos cinco meses.

Agora, testemunha uma queda para 34%.

No mesmo período, Lula, que manteve 43% – oscilando bem pouco para cima e para baixo semana a semana -, viu seu apoio cair também dentro da margem de erro para 42%.

O leitor desta coluna pode achar que as mudanças são pequenas, mas não são. E explico porquê.

Pesquisas são fotografias do momento eleitoral, e esta imagem é de um quadro faltando apenas 27 dias para o primeiro turno das eleições.

A notícia ruim para Bolsonaro está no fato de que a curva positiva, que crescia desde março, se inverteu negativamente junto com a avaliação negativa do governo, que chegou ao maior patamar em 30 dias: está em 46%.

De agosto para setembro, a diferença entre os que desaprovam a forma de Bolsonaro governar para os que aprovam… subiu de 14% para 19%. Agora, os que desaprovam o líder da extrema-direita são 57% e os que aprovam, apenas 38%.

Enquanto isso, a campanha de Lula, que poderia estar em êxtase com a piora geral do quadro de Bolsonaro, viu a soma da chamada terceira via subir de 11% para 17% em duas semanas.

Simone Tebet, por exemplo, que estava com 4% na semana passada, agora aparece com 6%. Há duas, tinha apenas 3%. Ou seja, a fotografia mostra uma tendência positiva a candidata da rabeira, que somados aos 8% de Ciro Gomes, pode empurrar a disputa para o segundo turno.

Com isso, o maior sonho do PT – o de resolver a fatura já em 2 de outubro sem a necessidade de uma segunda etapa da eleição – vai ficando mais remota, como também mostram outros levantamentos.

É aquela segunda-feira bem rara, em que as duas campanhas que lideram e polarizam as atenções nesse pleito, amanhecem vendo que as notícias podem nem ser tão boas assim. Ao menos, se comparado com aquilo que planejaram.