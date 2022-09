Nova pesquisa Datafolha é um baita balde de água fria em Lula

A nova rodada do Datafolha, divulgada nesta quinta, 1º, joga um balde de água fria nos planos de Lula e do PT de vencer as eleições no primeiro turno.

O crescimento de Ciro Gomes e Simone Tebet nas intenções de voto diminuiu consideravelmente as chances de o petista conseguir colocar um ponto final na disputa no dia 2 de outubro. Pela primeira vez em muito tempo, Lula aparece no Datafolha com menos de 50% dos votos válidos.

Segundo o levantamento, o petista tem 48% dos votos válidos neste momento, insuficiente para vencer a disputa sem necessidade de segundo turno.

No cenário geral, Lula oscilou negativamente dois pontos desde a última pesquisa e agora tem 45% dos votos. O presidente Jair Bolsonaro manteve os 32% que já tinha. A distância que era de 15 pontos caiu para 13 pontos. Em contrapartida, Ciro subiu de 7% para 9% e Simone Tebet subiu de 2% para 5% das intenções de voto.

Como a coluna mostrou, essa é a primeira pesquisa feita após o debate dos presidenciáveis transmitido pela Band.

Embora Lula tenha oscilado dentro da margem de erro, a queda de dois pontos do ex-presidente pode dar novo fôlego aos bolsonaristas e dar mais força aos movimentos que estão sendo programadas para o 7 de setembro – mesmo com o líder da extrema-direita permanecendo estável nas intenções de voto.

Se, de um lado, o cenário de estabilidade de Lula e Bolsonaro mostra que o debate não impactou o voto da maior fatia do eleitorado, de outro… o crescimento de Ciro e Tebet pode ter vindo exatamente daí.

O ex-presidente falhou no confronto, Bolsonaro acertou em alguns pontos, mas o desempenho de Ciro e Tebet foi satisfatório e deu mais visibilidade aos dois candidatos que correm por fora na disputa.

Tudo isso – para além do sopro no 7 de Setembro – mudará também a morna estratégia do PT no pleito, que poderá se tornar bem diferente a partir de agora.

