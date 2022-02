Nova pesquisa: a má notícia para terceira via e a esperança de Bolsonaro 

“A má notícia para a auto denominada ‘terceira via’ foram os sinais de que a imagem do governo está saindo do respirador”.

A frase acima foi dita para a coluna pelo cientista político Antonio Lavareda, responsável pela nova pesquisa Ipespe, divulgada nesta sexta-feira, 11.

Nela, a avaliação ruim da atual gestão parou de crescer, apesar dos incontáveis erros do governo Jair Bolsonaro, seja na pandemia, seja na economia, seja nos direitos humanos, seja no…

Segundo o instituto, é preciso analisar as seguintes números: Avaliação geral do governo (ruim e péssimo caiu de 55% para 54%), a Aprovação do governo (aprovação subiu de 29% para 31%), a Avaliação de ações contra Covid-19 (o ótimo subiu de 20% para 23%), o rumo da economia (subiu de 26% para 27% os que acham que está o caminho certo) e o recuo da rejeição.

Olhando os números da nova pesquisa, há um recuo de 7 pontos na percepção de “notícias mais desfavoráveis“ para o governo atual.

Se pensarmos que este governo só viu a impopularidade crescer nos últimos meses, pode ser o início de uma recuperação, enquanto a terceira via continua estagnada.

Na pesquisa estimulada, Lula continua liderando com folga (43%), Bolsonaro continua em segundo (25%) e Ciro Gomes (8%), Sergio Moro (8%), João Doria (3%) e Simone Tebet (1%) somam, juntos, 20%.

Perguntado se os números tendem a mostrar que teremos de novo uma polarização entre PT e Bolsonaro, como em 2018, Lavareda afirmou que ainda é cedo. “Aguardemos fechar o trimestre”.