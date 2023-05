Michelle Bolsonaro recua e tem que virar à esquerda

A ex-primeira-dama (e presidenciável) Michelle Bolsonaro teve que recuar de um comentário feito na esteira da equiparação salarial entre homens e mulheres, uma bandeira contra a qual a direita sempre se posicionou contra.

Em um dia chave para esse avanço civilizatório, Michelle afirmou:

“Nós queremos erradicar a cota dos 30%. Nós queremos a mulher na política pelo seu potencial”, disse a presidente do PL Mulher sobre as cotas partidárias de candidatos para pessoas do sexo feminino.

Extremamente criticada nas redes sociais, a ex-primeira-dama gravou um vídeo recuando:

“Retificando: eu sou a favor da cota, sim! Nós queremos mulheres na política pelo seu potencial, pelo seu protagonismo. Nós não queremos apenas cumprir uma cota de 30%, nós acreditamos no potencial de cada mulher que entra na política brasileira”.

Ou seja, Michelle ia marchando numa direção e teve que fazer um meia volta volver.

As declarações aconteceram durante e após a aprovação de um projeto no Congresso que institui série de medidas para garantir a igualdade remuneratória entre mulheres e homens no exercício da mesma função.

Uma vitória da base do governo Lula no Congresso – pouco falada – e que não teve apoio de “estrelas” do bolsonarismo como Carla Zambelli, Bia Kicis e Rosângela Moro. Todas elas falaram no microfone da Câmara contra salários iguais para as mulheres, e depois votaram de forma vergonhosa.

Mas o que o recuo de Michelle Bolsonaro revela?

Primeiramente que as mulheres bolsonaristas têm preconceito contra as próprias mulheres e acabam se perfilando ao lado de quem defende os privilégios masculinos. Segundo, que isso pega mal hoje até entre as conservadoras. Por isso, Michelle teve que virar à esquerda. Vejam vocês.