‘Lula trocou projeto do partido por projeto de poder pessoal’, diz Doria

O governador de São Paulo, João Doria, criticou a fala do ex-presidente Lula sobre construir uma relação política “mais ampla que o PT”

Em conversa com a coluna, o tucano afirmou que houve desonestidade de Lula numa troca que ele teria feito de um projeto “de partido” por um projeto “de poder pessoal”. Na avaliação de Doria, isso o afastou de aliados.

“O que me une a FHC e Mário Covas é a honestidade e a vontade de construir um país melhor. O que afastou figuras como Hélio Bicudo e Luiza Erundina do PT foi a desonestidade e falta de caráter de Lula que trocou o projeto do partido por um projeto de poder pessoal”, afirmou o governador.

Doria, que será o candidato tucano à presidência da República e faz um bom governo em São Paulo, ainda criticou o partido do ex-presidente ao declarar que “ao contrário do PT, o PSDB não tem dono”.

Criticada pelo governador de São Paulo, a declaração de Lula é mais uma sinalização de que ele vai tentar se aproximar do centro e, se conseguir, da centro-direita em busca de votos que originalmente não seriam seus.

Essa vontade de adotar um tom mais ameno foi o que motivou, inclusive, o petista a se aproximar de Geraldo Alckmin, que deixou o PSDB depois de 33 anos de filiação.

Lula está certo de tentar se aproximar do centro, mas seus adversários não vão facilitar o caminho para o ex-presidente, que já lidera as pesquisas com folga e tenta agora conquistar números para vencer a eleição já no primeiro turno.