Lula faz mais um gol de placa com Simone Tebet

Como já era esperado, Simone Tebet será ministra do governo Lula. Após semanas de negociações, o presidente eleito bateu o martelo e terá a senadora na liderança do Ministério do Planejamento, como informou VEJA. A pasta não é o sonho de consumo de Tebet, que inicialmente queria o Ministério do Desenvolvimento Social, mas é estratégica e pode fazer dela uma peça indispensável no novo governo.

Ao aceitar o cargo, Simone Tebet tem nas mãos a chance de dar ao Brasil o controle dos gastos necessário e será como uma “âncora fiscal” da nova gestão. Depois dos deslizes de Lula em declarações nas quais deu a entender que não é possível ter responsabilidade social e fiscal ao mesmo tempo, será importante ter uma ministra que defenda equilíbrio nessas duas áreas.

Como terá um papel estratégico, Tebet terá a liberdade de pular fora do governo se perceber que as coisas não estão andando como deveriam. Por outro lado, se seu trabalho for bom, ela confirmará o valor que tem, como já tem mostrado desde que ficou em terceiro lugar na eleição e se dispôs a fazer campanha pela vitória de Lula.

Durante a campanha, a senadora se posicionou abertamente contra o chamado “orçamento secreto”, declarado inconstitucional pelo STF. E Ao criticar as emendas, mostrou que é a favor de transparência nos gastos públicos, característica importante para quem vai ter papel importante na economia do país.

Para Lula, a escolha é boa porque Tebet é um nome forte e porque, finalmente, a frente ampla que o elegeu começa a ser representada em ministérios importantes do governo.

O presidente eleito faz mais um gol de placa ao colocar uma jogadora competente no time. Todo o trabalho e empenho de Tebet finalmente trouxeram resultado. A senadora, de fato, foi uma das responsáveis pela vitória de Lula e merecia um papel de destaque na nova gestão.