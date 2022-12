Tebet sinaliza aceite ao Planejamento e deve compor o ministério de Lula

Candidata à Presidência derrotada no primeiro turno e uma das principais cabos eleitorais de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na vitória sobre Jair Bolsonaro (PL), a senadora Simone Tebet (MDB-MS) deve assumir o Ministério do Planejamento.

Segundo interlocutores da senadora, ela deve se reunir novamente nesta terça-feira, 27, com o presidente eleito em Brasília para selar sua participação no futuro governo. Na última semana, Lula se debruçou sobre as costuras para contar com a senadora na Esplanada dos Ministérios. A pasta preferida por ela era a do Desenvolvimento Social, que cuida do Bolsa Família, mas o ministério ficou com o senador Wellington Dias (PT-PI). Lula também chegou a convidar a emedebista para o Ministério do Meio Ambiente, que deve ficar com a deputada eleita Marina Silva (Rede-SP).

A pasta que Tebet irá comandar será responsável por uma área bastante sensível, a do Orçamento. As contas públicas são o calcanhar de Aquiles do novo governo, já que os gastos desenfreados nos últimos anos da gestão do PT levaram ao longo período de recessão econômica do Brasil e, indiretamente, à queda de Dilma Rousseff. Apesar de Lula defender o aumento dos gastos públicos, os investidores e os economistas defendem que isso seja feito com parcimônia para não aumentar o risco do país e afugentar os investidores. Tebet tem uma visão mais liberal que o PT, o que pode agradar o mercado financeiro e funcionar como um contraponto (ou mesmo um equilíbrio) com Fernando Haddad, o indicado para a Fazenda.

Além de Tebet e Haddad, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) comandará outra pasta importante da economia, que é do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Sendo assim, as áreas comandadas pelo economista Paulo Guedes no governo de Jair Bolsonaro ficarão com três políticos experientes a partir de 2023.

Além do Planejamento, Lula deve anunciar nomes para outros 15 ministérios, incluindo o Meio Ambiente, ainda nesta semana.