Lula diz qual é o principal engano sobre o governo dele 

Não foi só o Bolsa Família, diz Lula!

No jantar promovido pelo grupo Esfera na terça-feira, 27, em São Paulo com pesos pesados do empresariado, Lula afirmou que as pessoas se enganam quando atribuem à criação do Bolsa Família o êxito do seu governo.

“As pessoas pensam que foi o Bolsa Família que melhorou um pouco a qualidade de vida. É mentira”, disse Lula, segundo relatos de alguns dos participantes (saiba quem mais falou no evento, segundo a coluna Radar Econômico.)

Lula disse que o Bolsa Família foi uma pequena parte dos avanços sociais no seu governo.

“Foi a quantidade e a combinação de políticas públicas”, afirmou o ex-presidente.

O esquerdista lembrou, por exemplo, que, quando era presidente, um trabalhador se aposentava em 20 dias. Citou também o aumento no financiamento para pequenos produtores, a securitização da dívida do setor do agronegócio e os empréstimos com juros baixos para a compra de tratores equipamentos agrícolas, entre outros fatores.

Lula disse que quer transformar o Brasil num país de classe média. “Eu quero os aeroportos cheios de gente viajando, de preferência até para fora”.

No governo do petista, quando o país viveu uma espécie de milagre econômico – com taxas de crescimentos elevados -, os aeroportos chegaram a ser chamados de rodoviárias, com pessoas de classes mais baixas tendo acesso ao meio de transporte.