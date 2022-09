Os quatro pesos-pesados que discursaram para Lula

Durante o jantar organizado pelo grupo Esfera Brasil do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com empresários, o petista pediu ao anfitrião do evento, o empresário João Camargo, que escolhesse quatro empresários para falar publicamente sobre seus anseios quanto a um novo governo. Camargo escolheu Abilio Diniz, da Península; Luiz Henrique Guimarães, da Cosan; Fábio Ermírio de Moraes, da Votorantin; e André Esteves, do BTG Pactual, representando os setores de comércio, agronegócios, indústria e financeiro.

Ermírio de Moraes pediu ao ex-presidente que, em um eventual governo, valorize a indústria do país. Abilio Diniz, por sua vez, disse que sempre apoiou os presidentes com “aquilo que poderia fazer”, mas pediu que as reformas acontecessem em um eventual novo governo Lula. Esteves falou da importância de se aproveitar o que foi feito de bom nos últimos governos, como as microrreformas e a reforma trabalhista. Empresários ouvidos pelo Radar Econômico classificaram o encontro como proveitoso.

Siga o Radar Econômico no Twitter