Lula começou hoje novo plano para melhorar popularidade; saiba qual

Usando a alta dos juros e as privatizações, Lula iniciou uma nova etapa da comunicação do seu governo nesta segunda-feira, 24: dialogar constantemente com a classe média.

Segundo apurou a coluna, a preocupação política do núcleo de ministros mais próximo do presidente é apenas uma: como Lula pode se aproximar mais dessa parcela da sociedade brasileira historicamente resistente ao PT.

Atacar o juros altos – o que ele tem feito constantemente – é uma dessas formas. Hoje, como se viu, ele manteve o tom: “Ninguém toma dinheiro emprestado a 13,75%”.

Mas o presidente não parou por aí.

Atacou também as privatizações com uma linguagem mais acessível. “Nós nos desfizemos do nosso patrimônio. Nosso patrimônio ficou menor e a qualidade do serviço não melhorou”.

Lula deu exemplos, como o da Eletrobras, e depois prometeu estabilidade, o que soa um pouco contraditório. Mas esse é o assunto para outra coluna.

O importante aqui é revelar a você, leitor, que depois de relançar programas sociais que beneficiarão os mais pobres, o presidente vai começar a dar atenção à classe média.

E tenho dito!