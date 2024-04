Lideranças indígenas afirmam que invasões na Amazônia pioraram (vídeo)

Lideranças da Terra Indígena do Vale do Javari, no extremo oeste do Amazonas, reclamam que, mesmo após a troca do governo Bolsonaro para o de Lula, as invasões por caçadores, garimpeiros e madeireiros continuam a acontecer na região.

Alguns desses indígenas acreditam que a situação está, inclusive, pior. Outros, igual. Apenas uma liderança vê como um pouco melhor.

Mas a marcação temporal mais importante não é nem uma nova gestão federal no país, mas diz respeito à melhora ou à piora da situação no Vale do Javari após o assassinato do indigenista Bruno Pereira.

De acordo com essas lideranças indígenas, houve um esforça concentrado das autoridades na época do bárbaro crime, o que melhorou consideravelmente a situação na região.

Agora, contudo, quase dois anos depois do caso que chocou o mundo, contraventores andam livremente na segunda maior terra indígena demarcada do Brasil, com 8,5 milhões de hectares, atrás apenas da região dos Yanomami.

A TI Vale do Javari está localizada no extremo oeste do estado do Amazonas e tem fronteira com o Peru.

Presentes nesta semana em Brasília – nos 20 anos do Acampamento Terra Livre (ATL) – Walcley Kulina, Dhiani Kanamari, Bushe Matis, Txamã Matis, Tumi Tukum Matis e Tawan Korubo pediram para conversar com a coluna em vídeo.

O que eles disseram – junto com o sertanista Sydney Possuelo – pode ser visto no vídeo abaixo, leitor. E retrata um quadro alarmante na região amazônica…