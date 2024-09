Frase do dia

Giro VEJA - segunda, 30 de setembro

Megaoperação contra bets e o candidato que mais subiu em SP

A Agência Nacional de Telecomunicações prepara um esquema para tirar do ar até 600 bets que estejam em situação irregular no país. A informação foi dada pelo Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que ainda alertou para que os apostadores retirem o dinheiro que têm depositado nesses sites. A ofensiva do governo contra as plataformas de apostas e as últimas notícias sobre a corrida eleitoral em SP são destaques do Giro VEJA.